5 فوائد مذهلة للقهوة مع زيت جوز الهند

07 أكتوبر 2018 - 06:53 م

وكشف موقع " بولد سكاى" الهندي ،فى تقرير له أن هناك العديد من الفوائد للقهوة، لكنك إذا أضفت زيت جوز الهند فإنك ستحصل على مزيد الفوائد.القهوة تمنع الاصابة بالزهايمر

القهوة تمنع الاصابة بالزهايمر

وذكر الموقع فى تقرير له عن شرب القهوة الصحية، أنه يجب أن يكون تناول الكافيين يوميا بمقدار 400 مللي جرام للبالغين، وهو ما يعادل حوالى 4 أكواب من القهوة للاستفادة منها، فى حين أن شرب القهوة بشكل مفرط يمكن أن يؤدى إلى مشاكل صحية مختلفة.

وأشار إلى أن تناول القهوة بانتظام وباعتدال، يمكن أن يساعد فى التمتع بالعديد من الفوائد الصحية مثل تعزيز الطاقة، والمساعدة فى فقدان الوزن، ومكافحة الاكتئاب، وتعزيز صحة الكبد عن طريق خفض خطر الإصابة بالكبد الدهنى غير الكحولى ،وتليف الكبد، وحتى مكافحة الأمراض العصبية مثل مرض الزهايمر، كما يساعد شرب القهوة باعتدال فى الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ،والتحكم فى مستويات الجلوكوز فى الدم لدى مرضى السكرى.

وأضاف الموقع أنه على الجانب الآخر فإن شرب القهوة بكثرة على مدار اليوم يؤثر على الصحة سلبا، حيث يرتبط شرب أكثر من 4 أكواب من القهوة بخطر الوفاة المبكرة ،لأنه يزيد من فرص الإصابة بالنوبات القلبية، ورفع ضغط الدم، مما يؤدى إلى زيادة معدل ضربات القلب، ويؤدى حتى إلى جرعة زائدة من الكافيين، والتى يمكن أن تؤدى في النهاية إلى الوفاة، وبصرف النظر عن هذا ، فإن تناول الكثير من الكافيين يمكن أن يؤدى إلى الأرق ، والصداع ، وعسر الهضم ، وسلس البول.

وذكر موقع "بولد سكاي" إن الإفراط في القهوة بعد انقطاع الطمث، يسبب أعراضا حركية تسمى "الهبات الساخنة"، والعرق الليلى، ما يجعل الإنسان أكثرعرضة لكسور العظام.

كيف يؤثر إضافة زيت جوز الهند فى القهوة على صحتك؟

وأكد موقع بولد سكاي أنك إذا كنت تشرب القهوة بانتظام، فإن إضافة زيت جوز الهند سيجعلها أكثر فائدة ، حيث إنه يعزز فوائد القهوة مما يجعله مشروبا رائعا.

أولا :تعزز عملية الحرق مع مساعدة زيت جوز الهند

تضبط معدل حرق الدهون فى الجسم، ومن المعروف بالفعل أن الكافيين يعمل على زيادة معدل الأيض فى الجسم على المدى القصير، ويحفز قدرة الجسم على حرق الدهون، وعلى الرغم من أن زيت جوز الهند يخزن على شكل دهون فى الجسم، إلا أنه يستخدم كمصدر للطاقة، فقد قام باحثون بإجراء دراسة لمدة 12 أسبوعا على 40 امرأة مصابة بالسمنة فى منطقة البطن،بالفئة العمرية من 20-40 عاما، وأعطيت المشاركات مكملا غذائيا جنبا إلى جنب مع 30 مل من زيت جوز الهند، أو زيت فول الصويا طوال فترة الدراسة، ووجد الباحثون أن المشاركات الذين تناولوا زيت جوز الهند مع المكملات الغذائية أظهروا انخفاضا كبيرا فى مؤشر كتلة الجسم لديهن ، ما أدى إلى خفض أوزانهن، مع ارتفاع مستويات الكولسترول الجيد، ولم تظهر هذه النتائج الإيجابية فى النساء اللاتى حصلن على زيت فول الصويا، وبالتالى فإن شرب القهوة مع زيت جوز الهند سوف يساعد فى تعزيز معدل الحرق فى الجسم إلى حد كبير.

ثانيا :تنظيم السكر فى الدم

يمكن أن تكون فائدة القهوة مع زيت جوز الهند كبيرة لمرضى السكركبيرة ، لأن المشروب سيساعد فى تنظيم نسبة السكر فى الدم على نحو فعال، حيث أنه من المرجح أن تقلل القهوة من فرص الإصابة بالسكرى عند استهلاكها بكميات محدودة، كما يساعد زيت جوز الهند فى تعزيز عملية تنظيم سكر الدم فى الجسم عن طريق مساعدة الخلايا فى الارتباط مع الإنسولين بطريقة أكثر كفاءة، ما يجعل القهوة مع زيت جوز الهند مفيدة جدا للسيطرة على مستويات السكر فى الدم.

ثالثا: يحسن الهضم.

ومن المعروف أن القهوة تساعد على الهضم ،عن طريق خفض امتصاص السكر فى الجسم، وأيضا عن طريق الحد من الإمساك، ولكن ينبغى أن تؤخذ بكميات معتدلة لأنها يمكن أن تفاقم من آلام المعدة ،وتؤدى إلى فقدان السوائل ،ويقوم زيت جوز الهند بتحفيز الجهاز الهضمى بطريقة مماثلة، وهذا المسهل الطبيعى يحسن حركة الأمعاء مما يؤدى إلى تحسين الهضم، ويعزز أيضا قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية.

رابعا :يعزز الجهاز المناعى

الكافيين لديه القدرة على تعزيز نظام المناعة فى الجسم، فالقهوة تحتوى على مضادات للأكسدة "بوليفينول"، والتى تساعد فى الوقاية من أمراض القلب، وأنواع مختلفة من السرطان، والأمراض العصبية ،وكذلك هشاشة العظام، حيث يتكون زيت جوز الهند من 50 %من حمض "اللوريك"، وهى دهون صحية موجودة فى لبن الثدى، وهذا الحمض له خصائص مضادة للميكروبات تساعد فى قتل مسببات الأمراض، وتعزيز جهاز المناعة.

من المعروف أن القهوة تعمل كمنبه معتدل، يساعد الناس فى بدء يومهم بنشاط، فهو يساعد فى تحسين وظائفهم الإدراكية، عن طريق إثارة التركيز ،والمزاج لدى الناس، عندما نستهلك زيت جوز الهند، يستخدمه الجسم كمصدر طاقة سريع بعد انتقاله إلى الكبد، مما يعمل على تحسين الذاكرة ،ووظائف المخ، إن إضافة زيت جوز الهند إلى القهوة سيزيد من مستويات افراز المواد التى تحسن الذاكرة.