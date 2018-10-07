» الخميس.. «أجيري» يعقد مؤتمرًا صحفيًا بـ«السلام»

07 أكتوبر 2018 - 07:39 م

يعقد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، مؤتمرًا صحفيًا، الخميس المقبل، بإستاد السلام على هامش التدريب الرئيسي للفراعنة، للحديث عن استعدادات المنتخب لمباراتي سوازيلاند، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

ويبدأ غدًا المنتخب الوطني الأول لكرة القدم معسكره المغلق استعدادًا للقاء سوازيلاند يومي 12، 16 أكتوبر الحالي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة، حيث وضع الاتحاد المصري كافة الترتيبات اللازمة لضمان توفير المناخ اللازم للحفاظ على تركيز اللاعبين وجهازهم الفني في مقر الإقامة وأماكن التدريب لفصلهما عن أي مؤثرات خارجية.

يشارك في المعسكر 27 لاعبًا من بينهم 12 محترفًا في الخارج يتتابع وصولهم إلى القاهرة اليوم وغدًا.



