» تعرف على آخر ما قاله "سلامة كيلة" قبل رحيله

07 أكتوبر 2018 - 07:41 م

برغم من مرور قرابة نصف القرن على صدوره، إلا أن كتاب "نقد الفكر الديني" الصادر عام 1969، لكاتبه المفكر السوري الكبير صادق جلال العظم، لا يزال محل جدل كبير، بين مؤيد لحق الكاتب في التعبير عن رأيه وإبداء تصوره ونقده لأفكار دينية وبين من رأها عبثاً ومحاولة ماركسية مباشرة تنتقد المعتقدات الإسلامية.

ويضم الكتاب، مجموعة أبحاث تناقش بعض نواحي الفكر الديني السائد والمسيطر إلى حد بعيد على الحياة العقلية والشعورية للإنسان العربي، وتحدث عن الصراع بين الدين والعلم، وكيف يكون هذا الصراع مخفيّاً فى عالمنا العربى، ولا يزال الكتاب يثير العديد من الجدليات بين مؤيد ومعارض، لذا سلط عليه برنامج "منع من التداول" الضوء من أجل توصيل وتبسيط ما جاء به للمواطن العربي البسيط بشكل سلس.

واستضافت الحلقة، المُذاعة على فضائية "الغد" الإخبارية، الكاتب الفلسطيني الراحل سلامة كيلة، في آخر ظهور له قبل وفاته، وعدد أخر من النقاد والمتخصصين لتسليط الضوء على الجانب الخفي من ذلك الكتاب والذي منعت الضجة التي صاحبته وصله إلى الجماهير، إذ يشارك الناقد الأدبي اللبناني إبراهيم العريس، ومدير المركز القومي للترجمة الدكتور أنور المغيث، والكاتب الصحفي محمد علي فرحات، والمؤرخ الدكتور خالد زيادة والكاتب لقمان سليم.

ويتناول برنامج "منع من التداول" العديد من الأسرار التي رافقت عدد كبير من الأعمال الإبداعية على مستوى الوطن العربي، سواء في مجال الرواية أو المسرحيات أو الأغاني والأفلام والكتب أيضًا، أو تلك الأعمال التي صاحبها ضجة إعلامية كبيرة، مستضيفاً مختصين لمناقشة تلك الأعمال وسرد الظروف التاريخية التي صاحبتها، وسيذاع البرنامج على فضائية "الغد" في السابعة من مساء الاثنين.