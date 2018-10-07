السياحة المصرية ستحقق أرقامًا فلكية الفترة المقبلة

07 أكتوبر 2018 - 07:44 م

قال الكاتب الكويتي أحمد الجارالله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، إنه يتوقع أن تحقق السياحة في مصر أرقامًا فلكية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "الجارالله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأحد، أن الشعب المصري يتعاون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصلاح بلدهم، وهذا التعاون لم يحدث من قبل في مصر، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها في مصر صعبة وقاسية، ولكن سيشعر بنتائجها الإيجابية المصريين.

وأكد "الجارالله"، أن مصر كان لا يوجد بها شبكة طرق جيدة، ولكن الرئيس السيسي قام ببناء شبكة طرق جيدة للغاية، وقام بتدشين مشاريع كثيرة من أجل النهوض بمصر، مستطردًا: "قضاء السيسي على الإرهاب ساعد في ازدهار السياحة".