» بالصور.. بعثة الزمالك تودي مناسك العمرة

07 أكتوبر 2018 - 07:50 م

أدت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مناسك العمرة، اليوم الأحد، قبل العودة إلى القاهرة، بعد التتويج ببطولة السوبر المصري السعودي.

وتستعد بعثة الزمالك للعودة للقاهرة صباح غد الأثنين لبدء الاستعداد لمباراة منية سمنود القادمة في كأس مصر، ضمن منافسات دور 32 من بطولة كأس مصر.

وكان نادي الزمالك قد فاز أمس السبت على نادي الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف في مباراة السوبر المصري السعودي على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي.