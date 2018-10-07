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تعادل سلبي بين ليفربول ومانشستر سيتي

الرياضة

مانشستر سيتي وليفربول
مانشستر سيتي وليفربول

أمير سعد

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ليفربول

صلاح

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة ليفربول مع مانشستر سيتى، فى المباراة التى جمعتهما اليوم بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزي.

ورفع ناديا مانشستر سيتى وليفربول رصيدهما من النقاط إلى 20 نقطة ليتقاسم الفريقان صدارة الدورى الإنجليزى مع تشيلسى الذى تغلب اليوم على ساوثهامبتون بنتيجة 3 – 0.

وكاد محمد صلاح، أن يفتتح باب التسجيل لنادى ليفربول من تسديدة أرضية مرت بجوار القائم فى الدقيقة الرابعة.

وحصل برناردو سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتى على البطاقة الصفراء فى الدقيقة 22، بعدما تدخل بعنف مع محمد صلاح بعد محاولته المرور من مدافعى الفريق السماوي، ليشهر الحكم فى وجهه أول بطاقة صفراء فى المباراة.

وأجرى يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول، تغييراً مبكراً وبالتحديد فى الدقيقة 29، بخروج جيمس ميلنر للإصابة ليشارك الغينى نابى كيتا بدلاً منه.

وكاد رياض محرز النجم الجزائرى، أن يسجل أول أهداف مانشستر سيتى فى الدقيقة 61 بعدما سدد كرة قوية على يسار البرازيلى أليسون حارس ليفربول مرت بجوار القائم كأول فرصة للضيوف، وبعد مرور دقيقة واحدة سدد محمد صلاح كرة قوية تصدى لها إيدرسون حارس مانشستر سيتي.

وأهدر رياض محرز ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتى احتسبها حكم المباراة فى الدقيقة 86، بعدما تعرض ليروى سانى لاعب الفريق السماوى من جانب فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول.


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