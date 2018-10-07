العيد القومي لمحافظة الشرقية

07 أكتوبر 2018 - 07:57 م

تحتفل محافظة الشرقيه في يوم التاسع من سبتمبر من كل عام بعيدها القومي وهو يوافق اليوم الذي وقف فيه ابن الشرقيه البار لوطنه احمد عرابى وهو ناظر الجهاديه - وزير الدفاع آان ذاك - ومن حوله جموع غفيره ممثله لمختلف طوائف الشعب المصرى في ميدان عابدين فى مواجهة الخديوى توفيق. فسجل التاريخ له هذا العمل البطولى ومن بعده مواجهته المباشره مع الانجليز فى كفر الدوار والقصاصين والتل الكبير. وعرفانا بدوره هذ ا اتخذ ابناء الشرقيه يوم وقوفه فى وجهة الظلم بكل شجاعه واقدام يوما قوميا لهم. وتقديرا له ولما قدمه لوطنه اقامت محافظه الشرقيه له متحفا يحتوى على بانوراما تجسد موقفه البطولى فى مواجهة الخديوى توفيق فى ميدان عابدين بشكل معبر وجميل بالاضافه الى بعض مقتنياته وقصه حياته بما فيها منفاه فى سيريلانكا الذى استمر حوالى عشرون عاما وهذا المتحف اقيم فى ستينيات القرن الماضى ويقع اول الطريق المتفرع عن طريق هيهيا الزقازيق والذى يؤدى الى قرية هريه رزنه مسقط راس الزعيم احمد عرابى وكان عند انشائه المبني الوحيد فى المنطقه تحيطه الحقول الخضراء من جميع الاجهات. وامعانا فى تقديره اتخذت جامعه الزقازيق صورته شعارا لها كما اقامت المحافظه له تمثالا كبيرا وهويمططى جواده اما محطه القطار بالزقازيق

ان ثوره عرابى عام 1881 سبقت ثوره الالمان فى وجهه ملوك المانيا بثلاث اعوام وان تقاطعت معها فى كثير من مطالبها لتشابه الاستبداد بين البلدين مما يعكس الروح الوطنيه والوعى الكامل بمطلبات الامه فى ذالك الزمان لكن كان فشل ثوره عرابى سببا فى تاخر نيل الشعب المصرى حريته حتى قيام ثوره يوليو 1952 بينما كانت ثوره الالمان خطوه ثابته على طريق نيل حريته وتاسيس اول جمهوريه المانيه والقضاء على الملكيه بعد الحرب العالميه الاولى.

لقد زرت متحف احمد عرابى للمره الاولى والاخيره عام 1972 وانا فى ذالك الوقت بالصف السادس الابتدائى بمدرسه قريتى قنتير الابتدائيه مركز فاقوس محافظه الشرقيه والتى تبعد عن المتحف 40 كيلو متر تقريبا عندما اصطحبنا مدرس الفصل الاستاذ الفاضل والمعلم القدير من معلمى زمن المخلصين الاستاذ حافظ عيداروس اطال الله فى عمره ومتعه بالصحه والعافيه الى قريه هريه رزنه لزياره هذ المتحف تقديرا لفوزنا فى المسابقات التى خضناها مع المدارس فى القرى المجاوره وكان من ضمن برنامج المسابقات ان تقدم كل مدرسه عرضا مسرحيا يقدمه التلاميذ المشاركون فى المسابقات وكان العرض الذى اختاره لنا الاستاذ حافظ عيداروس موضوع مقرر علينا فى الصف السادس عن مقاومه الشعب المصرى للانجليز حيث نال عرضنا المسرحى اعجاب المحكمين فكان اختيار استاذنا زياره متحف احمد عرابى موفق وموافق لما اديناه من عرض مسرحى فى مسابقتنا مع المدارس من حيث المضمون. ولما وصلنا المتحف وكان كما ذكرت سابقا مبنى جميل وحيد فى وسط الحقول الزراعيه قدم المسؤلين لنا شرح وافى على محتوياته وبصفه خاصه مواجهة الزعيم احمد عرابى للخديوى توفيق وعرض مطالب الامه عليه فى ميدان عابدين امام قصر عابدين ونظرا لجمال المكان واهميه الرساله التى انشيء من اجلها ظلت هذه الزياره محفوره فى ذاكرتى كمصرى محب لبلدة حتى اليوم بالرغم من العيش خارج مصر من مده تذيد عن ثلاثون عاما.

ونظرنا لما تركته زيارتى المذكوره اعلاه فى نفسى عن الزعيم احمد عرابى بالاضافه الى اطلاعى على جهاده ضد الانجليز فى كفر الدوار والقصاصين والتل الكبير كنت عائدا من زياره الى الزقازيق متجها الى قريتى قنتير مركز فاقوس فى شهر اغسطس الماضى فلما ابصرت يافطه على طريق الزقازيق هيهيا مكتوب عليها هريه رزنه تذكرت على الفور الزعيم الكبير احمد عرابى وكان معى بعض اولادى فاردت ان يلقوا نظره على متحف الزعيم عرابى وان احيطهم علما بدور هذا الرجل فى نيل الشعب المصرى حريته فاستاذنت السائق ان يتجه بنا نحو قريه هرية رزنه لالقاء نظره على المتحف فالمتحف الذى كان محاط بالمزارع من كل جانب يرى من مسافه عده كيلومترات اصبح محاط بالمبانى من كل جانب ويصعب التعرف عليه بالاضافه الى ذالك لاتوجد يافطه فى الشارع او على المتحف ترشد الناس الى المتحف وما ازهلنى جدا وجعلنى اشعر بالم شديد اكوام الزباله الملقاه على الرصيف مقابل المتحف وبجوار الصور وعلى امتداده فطلبت من السائق ان يرجع بنا ورجعت وانا اعتصر الما عندما قارنت فى ذاكرتى على ماكان عليه حال هذا المتحف فى السابق وبين ما آل اليه من حال فى هذا الزمان وتسألت فى نفسى كيف تتعامل المحافظه مع هذا الرمز والقيمه العظيمه بهذا الاهمال الشديد الواضع وكيف تحتفل المحافظه بعيدها القومى كل عام ورمز عيدها محاصر بالزباله وحال المبنى من الخارج يشتكى ايضا الاهمال والامبالاه

اناشد السيد محافظ الشرقيه والسيد رئيس جامعه الزقازيق الجامعه التى جعلت من هذا الزعيم شعارها الا ياتى يوم التاسع من سبتمبر القادم الا وقد قاموا بترميم هذا المتحف واهتموا بحديقته والصور المحيط به وازالو اكوام الزباله امامه وعملوا على منع القاء الزباله امام هذا المتحف الرمز وفتحوه للزوار بانتظام وتمنيت لو تعلق على المبنى لوحه الكترونيه تعرض الجمله العظيمه التى قالها فى وجهه الخديوى ردا عليه عندما رفض مطالب الثوار قائلا

: كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها، وأنا ورثت ملك هذه البلاد عن آبائي وأجدادي، وما أنتم إلا عبيد إحساناتنا.

فرد عليه عرابي: لقد خلقنا الله أحرارًا، ولم يخلقنا تراثًا أو عقارًا؛ فوالله الذي لا إله إلا هو، لا نُورَّث، ولا نُستعبَد بعد اليوم. كما اناشد اهل قريه رزنه من باب البر بابنها على الاهتمام بهذا الامر والتضافر مع المسؤلين من اجل الاهتمام بكساء هذا المتحف بكساء يليق برمزيته

بالاضافه الى الدرس الرائع فى حب الاوطان الذى قدمه الزعيم احمد عرابى بثورته الخالده