«حسام حسن» يقود سموحة للفوز على دجلة

07 أكتوبر 2018 - 08:29 م

فاز فريق سموحة على نظيره وادي دجلة، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى العام.

أحرز حسام حسن لاعب سموحة هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 46، وفى الدقيقة 78 حصل خالد رضا مدافع دجلة على الإنذار الثانى ويتعرض للطرد ليستكمل الفريق الدجلاوى اللقاء بـ 10 لاعبين.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة للنقطة 16 فى المركز الرابع بجدول الدوري، فيما تجمد رصيد وادى دجلة عند النقطة 8 فى المركز السادس عشر.