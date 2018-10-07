مئات الآلاف من الإسرائيليين يزورون سيناء رغم التحذيرات

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سياحة

نسبة الزوار من معبر طابا زادت 95 % عن العام الماضي

321.5 ألف إسرائيل زاروا سيناء هذا العام  و164.5 العام الماضي

رصد مكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء، زيادة في أعداد السياح الإسرائيليين القادمين إلى شبه جزيرة سيناء من خلال معبر طابا خلال العام الجاري، بنسبة بلغت 95 %.

قال موقع "ماكور ريشون" العبري، إن "مئات الآلاف من الإسرائيليين لم يهتموا بتحذيرات مجلس الأمن القومي بتل أبيب وذهبوا لقضاء الإجازة على السواحل الذهبية لسيناء، خلال الفترة بين يناير إلى سبتمبر هذا العام".

"إذ  زار 321.5 ألف إسرائيلي سيناء، عبر معبر طابا، مقابل 164.5 إسرائيلي في العام الماضي"، وفق الموقع ذاته.

ونقل عن نيطاع شابير، التي زارت سيناء خلال فترة الأعياد اليهودية التي حلت مؤخرًا قولها: "وقعت في غرام سيناء، تعلمت وقرأت الكثير عنها قبل الذهاب إليها، وكنت أعرف أن الوضع لم يعد خطيرا كما كان في الماضي، بل أقل خطورة".

بدورها، قالت عنبال، وهي سائحة أخرى زارت سيناء: "وجدت في سيناء الكثير من الإسرائيليين؛ لم يكن هناك أي شعور بالرعب أو بالخوف، كان هناك الكثير من الأطفال الصغار والعائلات وجميعنا كنا نحيا ونعيش في هدوء وسلام، الإجازة كانت لخمسة أيام وتتضمن استضافة في الفندق وطعام ورحلات وتكلفت 600 شيكل".

وذكر الموقع أنه "بمناسبة موسم الأعياد توجهت السفارة المصرية بإسرائيل إلى مجلس الأمن القومي بتل أبيب؛ لإلغاء تحذيراته للإسرائيليين المتعلقة بزيارة سيناء، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض؛ اعتمادًا على معلومات حصلت عليها منظومة الأمن بإسرائيل، وبقيت التحذيرات كما هي".

ونقل عن العميد (احتياط) عيرين لرمان، نائب رئيس مجلس الأمن القومي سابقًا قوله: "تدفق الإسرائيليين إلى سيناء يعتبر عملاً غير مسؤول، هذا خطأ يتجاهل التحذيرات الأمنية، شعور السياح بالأمان والذي يدفعهم للذهاب إلى هناك؛ سببه عدم حدوث شيء منذ زمن طويل، وأن المشاكل كلها في شمال سيناء لا في جنوبها".

وأضاف: "على منظومة الأمن الإسرائيلية فحص تقديرات الوضع الخاص بالأخطار في سيناء بين كل فترة وأخرى، المصريون يريدون أن نسهل الأمور فيما يتعلق بجنوب سيناء، لكنني أعتقد أن يجب الاعتماد على مهنية مركز مكافحة الإرهاب بتل أبيب، والاستماع لتحذيرات مجلس الأمن القومي الإسرائيلي".


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