» «الإبراشي» يحذر من نصاب ينتحل اسمه

07 أكتوبر 2018 - 08:42 م

نشر الإعلامي وائل الإبراشي، تحذيرًا على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يطالب فيه كل متابعيه بالإبلاغ عن حساب شخص نصاب يحمل نفس اسمه ويقوم بالنصب على الناس وجمع تبرعات منهم.

وقال «الإبراشي» عبر صفحته، «: تحذير إلي جميع أعضاء الصفحة الرسمية للصحفي والإعلامي وائل الابراشي .. هناك شخص ينتحل صفة واسم الاعلامي وائل الابراشي ويقوم بالنصب ع المواطنين بحجة الحالات الانسانية .. ونحن نحذر الجميع من التعامل مع هذا النصاب حيث ان الاعلامي وائل الابراشي لا يمتلك اي حسابات علي الفيسبوك سوي هذه الصفحة» .

وتابع:« نحن لا نقوم بجمع اي تبرعات او مبالغ ماليه لذلك وجب التنويه والتحذير»، مرفقًا منشوره بصورة من حساب الشخص النصاب الذي يستخدم اسمه لجمع تبرعات من الناس.