» المنتخب يوجه ضربة قاضية لنجم الأهلي

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أنهى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي أجيري حلم، وليد سليمان، صانع ألعاب الأهلي، بشأن الانضمام للفراعنة، خلال الفترة المقبلة.

وأكد هاني رمزي، في تصريحات صحفية، صعوبة ضم وليد سليمان أو الاستعانة به خلال المعسكرات المقبلة، رافضًا الضغوط الإعلامية التى يتعرض لها الجهاز الفنى بسبب عدم ضم اللاعب.

وأضاف رمزي، أن اللاعب ظهر بمستوى متميز خلال الفترة الماضية مع فريقه لكن طريقة أداء الجهاز الفنى للمنتخب لا تتناسب مع طريقة اللعب التى يتسم بها «سليمان».

وأوضح رمزى، أن لاعب الأهلى يلعب فى نفس المركز الذى يشغله محمد صلاح، نجم المنتخب، وبالتالى فمن الصعب أن يتم ضم وليد سليمان ويكون على دكة البدلاء.

وأشار، إلى أن الجهاز الفنى لديه سياسة جديدة يتبعها خلال قيادته للمنتخب تعتمد على تخفيض معدل الأعمار حتى يكون الفريق جاهزًا للمشاركة فى مونديال 2022.

ولفت «رمزى» إلى أن أجيرى، أشاد بمستوى اللاعب خلال الشهر الماضى، لكن هناك معايير محددة وضعها الجهاز الفنى لضم اللاعبين فى المرحلة المقبلة.

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