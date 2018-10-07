» نشوب حريق جديد في مزارع النخيل بالوادي الجديد

07 أكتوبر 2018 - 09:15 م

تواصل وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد، جهودها لمكافحة حريق نشب مساء اليوم الأحد، بمنطقة مزارع نخيل فى بئر 11 التابع لقرية المعصرة بالداخلة، حيث تم الدفع بوحدات الإطفاء إلى موقع الحريق مدعومة بوحدات النقالى بالقرية والتابع لمنع انتشار النيران على مساحة كبيرة من أشجار النخيل.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بنشوب حريق فى منطقة مزارع نخيل بحوض بئر 11 التابع لقرية المعصرة بالداخلة وانتقلت وحدات الدفاع المدنى إلى موقع الحريق والتعامل المباشر مع الحريق لحين السيطرة عليه.

جدير بالذكر، أن عددًا كبيرًا من وحدات الدفاع المدني متمركزة في محيط قرية الراشدة لحين الانتهاء من مراحل تبريد الحريق الذى نشب أول أمس بمزارع القرية وأدى لتدميرها بالكامل والتى تتحرك جزئيًا للتعامل مع بلاغات الحرائق المتكررة.