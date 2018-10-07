«الزعفراني» يرد على تشويه «آيات عرابي» لانتصار أكتوبر

07 أكتوبر 2018 - 09:22 م

لا تتوقف الإعلامية المعارضة آيات عرابي عن التشكيك في الإنجازات الوطنية، والتصريح بكل ما هو صادم للمصريين، مقللة من الانتصار العسكري على إسرائيل في حرب أكتوبر 1973، والذي استعادت على إثره مصر جميع الأراضي المحتلة في عام 1967، واصفة إياها بـ "الحرب بالتمثيلية".



وشنت عرابي - المعروفة بدعمها لجماعة "الإخوان المسلمين"، والرئيس الأسبق محمد مرسي - هجومًا لاذعًا على الرئيس الراحل أنور السادات، وادعت أن "حرب أكتوبر تسببت في تفتيت المسلمين داخل مصر، وأنها كانت في صالح إسرائيل، من أجل حمايتها من مصر.

وقال خالد الزعفراني، القيادي السابق بجماعة "الإخوان المسلمين"، الباحث في الحركات الإسلامية، إن "محاولة آيات عرابي تشويه إنجاز حرب أكتوبر لن ينجح، فهذا النصر هو حدث تاريخي عظيم محفور في أذهان المصريين".



وأضاف لـ "المصريون": "هناك بعض الجهات تدفع آيات عرابي لمهاجمة الشعب المصري وإنجازاته التاريخية، وهي ليست أول من هاجموا إنجاز حرب أكتوبر، فقد هاجمه من قبل الشيوعيون والعلمانيون الحاقدون على الرئيس الراحل أنور السادات".



وأشار إلى أن "عرابي تهدف من وراء تشويه الإنجاز التاريخي لنصر أكتوبر العظيمة إلى إحداث الفرقة بين المصريين، وإثبات أن مصر دول ضعيفة ولا تستطيع مواجهة إسرائيل وبث روح الكراهية بين أبناء الشعب المصري، وزعزعة الثقة في الجيش المصري العظيم وضرب الاستقرار داخل المجتمع المصري".



وشدد الزعفراني على أن "حرب أكتوبر هي إنجاز عسكري بكل المقاييس، لا ينكره إلا جاحد أو خائن لهذا الشعب".

وقال إنه عاصر هذه الحرب وله العديد من الأقارب استشهدوا فيها، خاصة في سلاح الصاعقة المصرية، مع غيرهم من أبطال صنعوا بدمائهم أعظم انتصار عسكري مصري".



وأشار الزعفراني إلى أنه على الرغم من اعتقاله أكثر من مرة المرات في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، إلا أنه لا أحد يستطيع إنكار هذا الانجاز الذي قام به بطل الحرب والسلام لتحرير أرض مصر من الغطرسة الإسرائيلية.





