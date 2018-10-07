بالصور.. محافظون.. الإنسانية قبل المسئولية

07 أكتوبر 2018 - 09:52 م

في أعقاب حركة المحافظين التي جرت قبل أسابيع، ظهر بعض المحافظين في صورة "إنسانية" بدت غير معتادة للمواطنين، حيث هناك من دأب على النزول إلى الشارع بنفسه، والاختلاط بالجماهير عن قرب، والاستماع إلى شكاواهم والاستجابة بمطالبهم.

ومن ذلك نزول محافظ القليوبية من سيارته ليسعف مصابًا، بينما لم يتمالك محافظ الإسكندرية نفسه عندما رأى تكدسًا طلابيًا داخل أحد الفصول التعليمية وبكى حزنًا على ذلك.

وتباينت التعليقات وردود الفعل على ذلك بين من اعتبرها لـ "الشو الإعلامي"، والآخر اعتبرها تعكس "نموذجًا مشرفًا" تمنوا أن يحذوا الجميع حذوهم.

وترك الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، سيارته ونزل ليسعف مصابًا بحادث على طريق شبرا - بنها الحر.

وعرضت إحدى الإعلاميات عبر أحد البرامج عدة صور ترصد قيام المحافظ بإسعاف المصاب فى الشارع، بعد تعرضه لحادث على طريق شبرا - بنها الحر.

وأوضحت أن المحافظ، رفض أن يعلق على الأمر، معتبرًا أن هذا أمر طبيعي وواجبه، كونه طبيبًا قبل أن يكون مسئولاً. وقد ظل المحافظ، بجانب المصابين حتى جاءت الإسعاف وتم نقلهم لمستشفى بنها الجامعي.





بينما أثنى الإعلامي عمرو أديب، على موقف الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، عندما بكى إثر مشاهدته لأحد الفصول متكدسًا بالطلاب، رافضًا أن يتم تصويره وهو يبكي.

وأضاف أديب: "احترمت جدًا مشاعرك عندما دخلت الفصل المتكدس ووجدت عددًا كبيرًا من الطلبة فيه وكنت على وشك أن تجهش بالبكاء".

وتابع: "سر احترامى ليك أنك رفضت تصوريك وأنت تبكي، وأحترم أكثر تحملك للمسئولية وقرارك بأن تخفف الأعباء عن فصول الإسكندرية، شكرًا سيادة المحافظ ربنا يكتر من أمثالك".





فيما ظهر اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، وهو يجلس على سلالم المحافظة مع المواطنين الذي يصطفون أمام مبنى الديوان العام لعرض شكواهم.

والتقى المحافظ، اليوم بعدد من أهالي قرى مركز منوف بالجلوس على الترعة للتعرّف على المشاكل التي تواجههم.

وفي الأيام الأولى لمباشرته ظهر وهو يتجول في الشوارع في وقت مبكر، ويستمع إلى المواطنين، كما حضر زفة جهاز لعروسين.

وفى تصريح إلى "المصريون" قال الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية, إن "المسئول سواء كان محافظًا أو وزيرًا أو رئيس جمهورية هو إنسان قبل أن يكون مسئولاً".

وأضاف: "هذه صور تعطى انطباعًا جيدًا وإحساسًا بالمسئولية للآخرين", موضحًا أن "تلك الصور تعبر عن أن المحافظ يؤدى عمله على أكمل وجه وأنه مخلص في عمله, وهذا ما يريده الرئيس وبهذا توجد له الثقة والإبقاء فى منصبه".