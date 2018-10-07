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4 قتلى بينهم عسكري في سلسلة تفجيرات بالعاصمة العراقية

عرب وعالم

10 قتلى في انفجار سيارة شرق بغداد
10 قتلى في انفجار سيارة شرق بغداد

المصريون ووكالات

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قال مصدر أمني عراقي إن 4 أشخاص بينهم جندي بالجيش قتلوا وأصيب 7 إثر سلسلة تفجيرات بعبوات ناسفة ضربت مساء الأحد مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.
وأوضح الملازم أول في الشرطة حاتم الجابري للأناضول، أن عبوة ناسفة، انفجرت على مقربة من حاجز لقوات الجيش في قضاء أبو غريب (25 كلم غرب بغداد)؛ ما تسبب بمقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح مختلفة.
وقتل مدنيان اثنان وأصيب مثلهما بتفجير عبوة ناسفة أمام متاجر ضمن منطقة أبو دشير جنوبي بغداد.
فيما قتل مدني وأصيب آخر بجروح بتفجير مماثل في مدخل منطقة جكوك شمالي العاصمة، وفق المصدر ذاته.
كما أفاد الجابري بانفجار عبوة ناسفة داخل حافلة لنقل الركاب في منطقة شمالي بغداد؛ ما أدى لإصابة مدنيين اثنين بجروح.
واتهم المصدر الأمني مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي بالوقوف وراء الهجمات "في محاولة لإثبات وجوده بعد هزيمته في العراق".
وبعد أكثر من 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول الماضي استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.
ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014. -

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