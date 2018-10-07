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هولندي يعتدي على امرأة خلال مظاهرة داعمة لفلسطين

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اعتدى مواطن هولندي يحمل العلم الإسرائيلي، اليوم الأحد، على امرأة من أصول إيرلندية كانت تشارك في تظاهرة داعمة للقضية الفلسطينية بأمستردام.
وخلال تظّاهرة نظمتها الجالية الهولندية الفلسطينية في ميدان "دام" بأمستردام، واجهت امرأة مدافعة عن القضية الفلسطينية، شخصًا يحمل العلم الإسرائيلي، كان يحرض ضد التظاهرة، فما كان من الأخير إلا أن اعتدى عليها، حسب مراسل الأناضول.
وحاولت مجموعة أخرى مؤيدة لإسرائيل، سلب العلم الفلسطيني من يد طفل كان يشارك في المظاهرة نفسها.
وانتهت المظاهرة بتدخل الشرطة الهولندية، وتوقيفها المجموعة المؤيدة لإسرائيل، عقب شكوى ضدهم تقدمت بها المرأة الإيرلندية ووالد الطفل الذي سُلب منه العلم الفلسطيني. وفي حديث للأناضول، قال المواطن الهولندي، روبرت ويليم وان نورّان، إنهم ينظمون مظاهرات داعمة لفلسطين، مرتين شهريًا في ميدان "دام"، للفت الأنظار إلى الظلم المتواصل في فلسطين.
وأشار إلى أن المجموعة المؤيدة لإسرائيل، لم تقدم بهذا الفعل للمرة الأولى، بل سبق وأن فعلت ذلك مرارًا.
وأوضح، أن بلدية المدينة سمحت لهم بتنظيم تظاهرة داعمة لفلسطين مرتين شهريًا، على أن يُخصص أسبوع لهم وآخر لمؤيدي إسرائيل، لافتًا إلى أن المجموعة الأخرى جاءت إلى المكان؛ بغية التحريض، رغم أن هذا الأسبوع غير مخصص لهم.
واختتم المواطن الهولندي، بالإشارة إلى تلقيه تهديدات كثيرة في الآونة الأخيرة لمشاركته في المظاهرات الداعمة لفلسطين، وصلت لحد تتبعه حتى منزله. 

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