الأمن الأوكراني ينشر أسماء مرتزقة بسوريا

07 أكتوبر 2018 - 10:00 م

نشر جهاز الأمن الأوكراني (SBU)، الأحد، أسماء 206 أشخاص، معظمهم روس، قال إنهم عناصر قوة مسلحة خاصة تقاتل في سوريا تحت مسمى "فانغر".



وأشار جهاز الأمن الاوكراني، في بيان، إلى مقتل 58 عنصرا من "فانغر" في مدينة "دير الزور" السورية في فبراير/شباط الماضي.



وقال إن من بين الأشخاص الـ206 من يحملون جنسيات أوكرانيا وبيلاروس وأرمينيا ومولدوفا وكازاخستان وأوزبكستان، إلى جانب المواطنين الروس.



وأشار البيان إلى تقارير سابقة حول مقتل أكثر من 600 شخص يعملون كمرتزقة ضمن "فانغر"، شرقي أوكرانيا وسوريا.

