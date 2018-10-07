» مصرع 20 شخصا حصيلة حادث سير بنيويورك

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الشرطة الأمريكية - أرشيفية
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

المصريون ووكالات

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أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، مصرع 20 شخصا في حادث سير نتج عن اصطدام سيارة ليموزين بأحد المتاجر الشهيرة ومحيطها، في مقاطعة شوهارى بولاية نيويورك.
ووقع الحادث، يوم السبت، عندما زادت سيارة ليموزين من سرعتها على إحدى التلال، ثم انحرفت واصطدمت بمتجر "أبل باريل كانتري" الذي يعد أحد المقاصد السياحية في المقاطعة.
ونقلت صحيفة "تايمز يونيون" المحلية عن محققين في المجلس الوطني لسلامة النقل إنّ الحادث يعد "الأكثر دموية في المقاطعة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2005 عندما غرقت سفينة جولات سياحية في بحيرة جورج ونتج عن الواقعة مصرع 20 شخصا".
وأضاف المحققون أنّ الحادث أوقع العديد من الضحايا (دون الكشف عن عدد المصبابين).
وفي السياق، قال شاهد عيان لوكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية إنّ 18 من القتلى كانوا داخل السيارة الليموزين (المتسببة في الحادث)".
يشار أنّ موقف سيارات متجر "أبل باريل كانتري" كان مزدحما بالسيارات والزائرين خلال وقوع الحادثة، وفق المصدر ذاته. 

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