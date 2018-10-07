وزير التعليم يفاجئ "أديب" بهذا الرد الصادم على الهواء

07 أكتوبر 2018 - 10:32 م

فوجئ الإعلامي عمرو أديب، برد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن قدرته على رفد الموظفين المقصرين.



وقال "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، قائلا: "لا مقدرش".. ممكن نحول الموظف للتحقيق ويتخصم منه يومين، أو ننقله لمكان آخر، ومنقدرش نمشيه وإلا يرفع علينا قضية".

