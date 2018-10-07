» هذا هو الحل الأمثل لمساعدة الفقراء وإلغاء الدعم

07 أكتوبر 2018 - 10:44 م

أكدت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن أسلوب الدعم هو أسوأ أسلوب لمساعدة الفقراء، ولا يؤتي بأي نتيجة، وإنما يكرس للفقراء وحالة الفقر.



وأوضحت "الحماقي"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الدعم تسبب في ظهور مظاهر عديدة للفقر من المتسولين والتوك توك والعديد من المرتزقة، والأعمال الطفيلية التى يحصلوا على أموال مقابلها وهي لاتستحق دخل مما يسفر عنه مشاكل اقتصادية عنيفة في المجتمع.

