  • الأحد 07 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر11:13 م
بحث متقدم
المخابرات الأمريكية: لن نسمح بانهيار النظام السورى

أخطر عملية سرقة للمخابرات الامريكية فى قلب روسيا

"المصرية للتجارة": لا زيادة في أسعار السلع التموينية

هذا هو الحل الأمثل لمساعدة الفقراء وإلغاء الدعم

عمرو أديب ووزير التعليم

وزير التعليم يفاجئ "أديب" بهذا الرد الصادم على الهواء

محافظ

بالصور.. محافظون.. الإنسانية قبل المسئولية

أرشيفية

«الشورت والبناطيل المقطعة» ممنوعان داخل الجامعات

ايات عرابي

«الزعفراني» يرد على تشويه «آيات عرابي» لانتصار أكتوبر

جولدا مائير رئيس وزراء إسرائيل عام 1973

مصر حطمت جيشًا لا يُقهر وأقنعتنا بالهزيمة

أرشيفية

غرامات مالية على المتخلفين عن التصويت في «الرئاسية»

أحمد الجار الله

السياحة المصرية ستحقق أرقامًا فلكية الفترة المقبلة

رئيس الإنتربول مينج هونج وي

الصين تكشف مصير رئيس الإنتربول

أستاذ اقتصاد تكشف:

هذا هو الحل الأمثل لمساعدة الفقراء وإلغاء الدعم

آخر الأخبار

"المصرية للتجارة": لا زيادة في أسعار السلع التموينية
"المصرية للتجارة": لا زيادة في أسعار السلع التموينية

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"الخياط": "البنك الدولي بيتمسح فينا"

#

في يومها العالمي.. تعرف على تاريخ القهوة وأهم فوائدها السحرية

#

"الملا" : تقليل الدعم عن المحروقات نهج صحي

#

معلومة هامة بشان رفع أسعار تذاكر السكة الحديد

أكدت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن أسلوب الدعم هو أسوأ أسلوب لمساعدة الفقراء، ولا يؤتي بأي نتيجة، وإنما يكرس للفقراء وحالة الفقر.
وأوضحت "الحماقي"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الدعم تسبب في ظهور مظاهر عديدة للفقر من المتسولين والتوك توك والعديد من المرتزقة، والأعمال الطفيلية التى يحصلوا على أموال مقابلها وهي لاتستحق دخل مما يسفر عنه مشاكل اقتصادية عنيفة في المجتمع.
وأشارت إلى أن أن التمكين الاقتصادي للفقراء هو الأسلوب الذي أثبت نجاحه في معظم تجارب دول العالم أجمع، المبني على استهداف الفقراء بما يتناسب مع قدرات كل حالة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مساجد وكنائس.. والهوية الوطنية للدولة !

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية (صادقة) للرجال1-2

د. هشام الحمامي

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلي يسقط أمام الاتحاد السكندري برباعية
» اندلاع حريق جديد في الوادي الجديد ومحاولات للسيطرة
» هذا هو الحل الأمثل لمساعدة الفقراء وإلغاء الدعم
» خبير يكشف تفاصيل جديدة عن "أشرف مروان"
» مصرع 20 شخصا حصيلة حادث سير بنيويورك
» 4 قتلى بينهم عسكري في سلسلة تفجيرات بالعاصمة العراقية
» نشوب حريق جديد في مزارع النخيل بالوادي الجديد
» رئيس الإنتربول يستقيل من منصبه بعد القبض عليه
» المنتخب يوجه ضربة قاضية لنجم الأهلي
» مئات الآلاف من الإسرائيليين يزورون سيناء رغم التحذيرات
» تفاصيل العثور على جثة مواطن سعودي بإسطنبول

استطلاع رأي

هل تستطيع الاستغناء عن استخدام مواقع التواصل؟

  • فجر

    04:35 ص

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:38

  • عشاء

    19:08

من الى
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»