  • الأحد 07 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر11:13 م
بحث متقدم
المخابرات الأمريكية: لن نسمح بانهيار النظام السورى

أخطر عملية سرقة للمخابرات الامريكية فى قلب روسيا

"المصرية للتجارة": لا زيادة في أسعار السلع التموينية

هذا هو الحل الأمثل لمساعدة الفقراء وإلغاء الدعم

عمرو أديب ووزير التعليم

وزير التعليم يفاجئ "أديب" بهذا الرد الصادم على الهواء

محافظ

بالصور.. محافظون.. الإنسانية قبل المسئولية

أرشيفية

«الشورت والبناطيل المقطعة» ممنوعان داخل الجامعات

ايات عرابي

«الزعفراني» يرد على تشويه «آيات عرابي» لانتصار أكتوبر

جولدا مائير رئيس وزراء إسرائيل عام 1973

مصر حطمت جيشًا لا يُقهر وأقنعتنا بالهزيمة

أرشيفية

غرامات مالية على المتخلفين عن التصويت في «الرئاسية»

أحمد الجار الله

السياحة المصرية ستحقق أرقامًا فلكية الفترة المقبلة

رئيس الإنتربول مينج هونج وي

الصين تكشف مصير رئيس الإنتربول

"المسلماني" يكشف :

أخطر عملية سرقة للمخابرات الامريكية فى قلب روسيا

آخر الأخبار

المخابرات الأمريكية: لن نسمح بانهيار النظام السورى
المخابرات الأمريكية: لن نسمح بانهيار النظام السورى

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

قائد تدمير إيلات.. قصفت إسرائيل قريته.. فقطع عنها الكهرباء 20 يومًا

#

شاهد.. الننى يغسل أحزان المونديال في "المالديف"

#

التشكيل الرسمي لمباراة إسبانيا وروسيا

#

«تشيريشيف» أفضل لاعب في مباراة روسيا ومصر

كشف الإعلامي أحمد المسلماني، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، عن أن «الاتحاد السوفيتي كان في سباق تسلح كبير انتهى، بسقوط الاتحاد وانتصار أمريكا، البعض قال إنها نهاية التاريخ وأمريكا تسيطر على العالم وحركة التاريخ».
وأوضح "المسلماني"، خلال حلقة من برنامج «الطبعة الأولى» على قناة «دريم»، الأحد، أن «منظومة الدفاع الروسية إس 300 بدأ تصنيعها نهاية تفكك الاتحاد السوفيتي، وبداية حكم الرئيس الروسي ينسن، وأمريكا دائمًا لديها يقين بأن (إس 300) أفضل من منظومتها باتريوت».
وأضاف أن «وكالة الاستخبارات العسكرية الأمريكية، لأخذ نسخة من منظومة الدفاع الروسية، ودفعت رشوة لاثنين موظفين روس، من مركز أبحاث الصواريخ ومكتب تصميمات الصواريخ، وأعطى الاثنين معلومات عن الصواريخ (إس 300)، وقامت الوكالة بمحاولة السرقة أو الرشوة لنسخة الصواريخ الموجودة في بيلاروسيا وكازاخستان، إلا أن الخطة الأمريكية فشلت للقبض على الموظفين، وقام الروس بإبطال الشاشات ونظم الصواريخ وسحب المنظومة من بيلاروسيا وكازاخستان».
وأوضح أن «أمريكا نجحت في المحاولة الثانية للسرقة، عند طريق الذهاب لمسؤول روسي كبير في وزارة الدفاع الروسية، والذي أقنع الرئيس بويس يلتسن ببيع صواريخ إس 300 للأمريكان، لأن واشنطن ستدفع مبلغًا كبيرًا جدًا، وأننا سنطور نسخة إس 300، مما يعطي الروس ميزة التقدم، ويلتسن وافق على البيع بقيمة 140 مليون دولار».
وتابع أن «روسيا أخذت عمليًا 40 مليون دولار، والـ100 مليون وزعوا على هيئة رشاوى، والأمريكان درسوا الباتريوت، بعد دراسة  (إس 300)»، مؤكدًا أن «القصة السابقة تؤكد أن العلم سيد الحرب والأعمال العسكرية والمدنية».
وأوضح أن «القصة تؤكد على فشل سياسة الرئيس الروسي الأسبق يلتسن، وأن الفساد في عصره سبب في تخريب المنطق، والآن صواريخ (إس 300) الموجودة في سوريا، لدى إسرائيل وأمريكا بعض المعلومات عنها، ولكن لا يمكنهما تدمير تلك المنظومة».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مساجد وكنائس.. والهوية الوطنية للدولة !

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية (صادقة) للرجال1-2

د. هشام الحمامي

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلي يسقط أمام الاتحاد السكندري برباعية
» اندلاع حريق جديد في الوادي الجديد ومحاولات للسيطرة
» هذا هو الحل الأمثل لمساعدة الفقراء وإلغاء الدعم
» خبير يكشف تفاصيل جديدة عن "أشرف مروان"
» مصرع 20 شخصا حصيلة حادث سير بنيويورك
» 4 قتلى بينهم عسكري في سلسلة تفجيرات بالعاصمة العراقية
» نشوب حريق جديد في مزارع النخيل بالوادي الجديد
» رئيس الإنتربول يستقيل من منصبه بعد القبض عليه
» المنتخب يوجه ضربة قاضية لنجم الأهلي
» مئات الآلاف من الإسرائيليين يزورون سيناء رغم التحذيرات
» تفاصيل العثور على جثة مواطن سعودي بإسطنبول

استطلاع رأي

هل تستطيع الاستغناء عن استخدام مواقع التواصل؟

  • فجر

    04:35 ص

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:38

  • عشاء

    19:08

من الى
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»