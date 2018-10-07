» اندلاع حريق جديد في الوادي الجديد ومحاولات للسيطرة

07 أكتوبر 2018 - 10:54 م

اندلع حريق جديد، مساء الأحد، في منطقة مزارع نخيل في بئر 11 التابعة لقرية المعصرة بالداخلة، في محافظة الوادي الجديد.



تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في منطقة مزارع نخيل بحوض بئر 11 التابع لقرية المعصرة بالداخلة.



في نفس السياق، تم الدفع بوحدات الإطفاء إلى موقع الحريق، بالإضافة إلى عدد من فناطيس المياه بالوحدة المحلية لمحاصرة النيران قبل انتشارها.

