وزيرة الصحة تزف بشرى سارة لطلاب المدارس

07 أكتوبر 2018 - 10:55 م

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم قريبًا دراسة إجراء مسح صحى نفسى بين طلاب المدارس، وإنشاء عيادة نفسية بكل مدرسة.



قالت “زايد” خلال مؤتمر صحفي، حول دور الجمعيات الأهلية فى دعم مبادرات الرئيس بقطاع الصحة؛ إنه سيتم النقاش مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم؛ لتطبيق المسح الطبي النفسي.

