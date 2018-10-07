  • الأحد 07 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر11:13 م
بحث متقدم
المخابرات الأمريكية: لن نسمح بانهيار النظام السورى

أخطر عملية سرقة للمخابرات الامريكية فى قلب روسيا

"المصرية للتجارة": لا زيادة في أسعار السلع التموينية

هذا هو الحل الأمثل لمساعدة الفقراء وإلغاء الدعم

عمرو أديب ووزير التعليم

وزير التعليم يفاجئ "أديب" بهذا الرد الصادم على الهواء

محافظ

بالصور.. محافظون.. الإنسانية قبل المسئولية

أرشيفية

«الشورت والبناطيل المقطعة» ممنوعان داخل الجامعات

ايات عرابي

«الزعفراني» يرد على تشويه «آيات عرابي» لانتصار أكتوبر

جولدا مائير رئيس وزراء إسرائيل عام 1973

مصر حطمت جيشًا لا يُقهر وأقنعتنا بالهزيمة

أرشيفية

غرامات مالية على المتخلفين عن التصويت في «الرئاسية»

أحمد الجار الله

السياحة المصرية ستحقق أرقامًا فلكية الفترة المقبلة

رئيس الإنتربول مينج هونج وي

الصين تكشف مصير رئيس الإنتربول

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة لطلاب المدارس

الحياة السياسية

وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد
وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

السكة الحديد تزف بشرى سارة لذوى القدرات الخاصة

#

التعليم تزف بشرى لطلاب المدارس التجريبية والخاصة

#

"الصحة" تضع خطة وقائية استعدادًا للموسم الدراسى الجديد

#

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم قريبًا دراسة إجراء مسح صحى نفسى بين طلاب المدارس، وإنشاء عيادة نفسية بكل مدرسة.
قالت “زايد” خلال مؤتمر صحفي، حول دور الجمعيات الأهلية فى دعم مبادرات الرئيس بقطاع الصحة؛ إنه سيتم النقاش مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم؛ لتطبيق المسح الطبي النفسي.
أضافت وزيرة الصحة والسكان؛ أن التعاون لا ينقطع مع الجمعيات الأهلية لدعم القطاع الصحي، مؤكدة على أهمية إعادة قيمة الطبيب والممرض داخل المجتمع، قائلة: “الأطباء والممرضات المصرية فيهم نماذج مضيئة تستحق التقدير”.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مساجد وكنائس.. والهوية الوطنية للدولة !

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية (صادقة) للرجال1-2

د. هشام الحمامي

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلي يسقط أمام الاتحاد السكندري برباعية
» اندلاع حريق جديد في الوادي الجديد ومحاولات للسيطرة
» هذا هو الحل الأمثل لمساعدة الفقراء وإلغاء الدعم
» خبير يكشف تفاصيل جديدة عن "أشرف مروان"
» مصرع 20 شخصا حصيلة حادث سير بنيويورك
» 4 قتلى بينهم عسكري في سلسلة تفجيرات بالعاصمة العراقية
» نشوب حريق جديد في مزارع النخيل بالوادي الجديد
» رئيس الإنتربول يستقيل من منصبه بعد القبض عليه
» المنتخب يوجه ضربة قاضية لنجم الأهلي
» مئات الآلاف من الإسرائيليين يزورون سيناء رغم التحذيرات
» تفاصيل العثور على جثة مواطن سعودي بإسطنبول

استطلاع رأي

هل تستطيع الاستغناء عن استخدام مواقع التواصل؟

  • فجر

    04:35 ص

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:38

  • عشاء

    19:08

من الى
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»