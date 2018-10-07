» الأهلي يسقط أمام الاتحاد السكندري برباعية

07 أكتوبر 2018 - 10:57 م

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الاتحاد السكندري، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولات الدوري العام.

ومع انطلاق اللقاء، سيطر لاعبو الأهلي على مجريات اللعب ومنطقة وسط الملعب، وحاول وليد سليمان تهديد مرمى الاتحاد بتسديده قوية ولكن مرت بجوار القائم، ثم سدد مراون محسن كرة رأسية اثر عرضية رائعه من وليد سليمان، ولكن تصدى لها حارس المرمى.



كما حاول إيمانويل باناهيني مهاجم الاتحاد تسديد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن تذهب بعيداٌ عن شباك مرمى الأهلي، ورفض حمودى تسجيل هدف اثر تمريره رائعه من مراون محسن داخل منطقة الجزاء، ولكن سددها حمودى في جسد لاعب الاتحاد.

وأحرز هدف الاتحاد؛ أيمن أشرف، لاعب النادي الأهلي عن طريق الخطأ في مرمى فريقه، ليتقدم النادي السكندري بالهدف الأول في الدقيقة 19، وحاول مراون محسن تهديد مرمى الاتحاد برأسية قوية، ولكن تصدى لها حارس المرمى.

وفي الدقيقة 30 أحرز مروان محسن هدف التعادل من رأسية عقب كرة طويلة من ساليف كوليبالي ، ثم أحرز خالد قمر الهدف الثانى لصالح الاتحاد في شباك الأهلي بالدقيقة 40.

وفي بداية الشوط الثانى ، حاول أحمد حمودى لاعب الأهلي البحث عن هدف التعادل بتسديده قوية ولكن تذهب بعيداٌ عن شباك الاتحاد السكندرى ، ثم رد سيسيه بتسديده ولكن تذهب بجوار القائم لمرمى النادي الأهلي.

وتسبب أحمد حمودى في ركلة جزاء على فريق الأهلي ، ليسددها ديديه كوريه في شباك الحارس على لطفى ، ملعناٌ تقدم الاتحاد بالهدف الثالث بالدقيقة 54.

ودفع كارتيرون المدير الفنى لنادي الأهلي بثانى تبديل بخروج أحمد حمودى ونزول مؤمن زكريا بدلاٌ منه ، مع الدقيقة 61 استطاع وليد سليمان استغلال كرة عرضية ، ليسددها برأسه في شباك الاتحاد معلناٌ أحرز الأهلي الهدف الثانى.

واصل لاعبى الأهلي الضغط بشكل قوى من أجل البحث عن التعادل من خلال الكرات العرضية والتسديد من على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 89، أحرز أحمد الألفي الهدف الرابع للفريق السكندري بعد اختراق من رزاق سيسيه الذي مرر كرة عرضية ليسددها الألفي أرضية في مرمى الأهلي، قبل أن يخطف محمد شريف الهدف الثالث للأحمر، لتنتهي المباراة بنتيجة 4 / 3.



