تعادل برشلونة وفالنسيا 1-1 في الدوري الإسباني

07 أكتوبر 2018 - 11:10 م

تعادل فريقا برشلونة وفالنسيا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /الأحد/ على ملعب "ميستايا" ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.



وتقدم فالنسيا عن طريق لاعبه ايزكييل جاراي في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، وأدرك الأرجنتيني ليونيل ميسي التعادل لبرشلونة في الدقيقة 23.