الأهلي يوضح تفاصيل جديدة عن إصابة أحمد فتحي

08 أكتوبر 2018 - 12:30 ص

كشف خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن حجم إصابة اللاعب أحمد فتحي في مباراة الفريق الأول أمام الاتحاد السكندري.



وقال طبيب الفريق إن اللاعب أصيب بكدمة في الساق، خلال مشاركته في مباراة الاتحاد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري العام.



وأضاف أن «فتحي» سيخضع لاختبار طبي، الاثنين، لتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية، وفرص مشاركته في مباراة الترسانة بكأس مصر.

