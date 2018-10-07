وزير التعليم يكشف معلومة هامة عن الوزارة

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أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منظومة التعليم في مصر بها عدد من الأشخاص «غير المتعاونين»، مشددًا بأن الوزارة «تعاني من أولئك الأشخاص الذين يخوضون مقاومة هائلة» ضد التطوير.
وقال، في مداخلة مع برنامج «الحكاية»، مساء الأحد، إن «أولئك الأشخاص مستعدين للقيام بأي شئ إذا هُددت مصالحهم، وكثير من الناس تهتم بمصالحها الشخصية على حساب مصلحة الدولة والتعليم ككل».
وأضاف: «اكتشفنا على الأرض ظاهرة غريبة جدًا، مثل الكتب التي عانينا وسابقنا الزمن من أجل توفيرها، واكتشفنا أن الكتب اتوزعت على المدارس  الحكومة، ولم توزع على المدارس الخاصة، وأن المديريات بتبيع الكتب، وعندما غيرنا طريقة تحصيل الرسوم عمد بعض الأشخاص إلى تعطيل الطريقة».
وأكد الوزير أن «النظام الجديد سلط الضوء على عيوب مزمنة داخل المنظومة منذ سنوات، وأن الوزارة تتعامل بالفعل مع هذه العيوب، متعهدًا بإنهاء هذه المشكلات خلال ساعات».
وأشار الوزير إلى عدم إمكانية عزل بعض الموظفين خلافًا للمتبع في القطاع الخاص، ما يجبر الوزارة على التعامل بالأدوات المتاحة رغم عدم تعاونها، وقال: «إذا أوقفنا موظفًا عن العمل سيلجأ إلى القضاء وتكون الوزارة في موضع الاتهام».


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