عمرو أديب يوجه رسالة هامة إلى مجلس النواب

وجه الإعلامي عمرو أديب، برسالة لمجلس النواب مهنئا إياه بانعقاد دورته الجديدة، قائلا: "ألف مبروك".

وأضاف "أديب "، خلال ابرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، في رسالته :"مجاش آوان نشوف الجلسات، طب نتفرج على الجلسات مسجلة مش لازم على الهواء، عايزين نشوف النواب اللي اخترناهم بيقولوا إيه".

