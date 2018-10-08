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تصادم سفينتين في البحر المتوسط قرب جزيرة كورسيكا

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غرقت سفينة
غرقت سفينة

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قالت سلطات السواحل الفرنسية، إن تصادما وقع بين سفينتين تونسية وقبرصية اليوم الأحد، في البحر المتوسط، قرب جزيرة كورسيكا، ما أدى إلى حدوث تسرب للوقود.
ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى وقالت السلطات، إن فرنسا تتخذ إجراءات لمواجهة هذا التسرب.

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