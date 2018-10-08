تصادم سفينتين في البحر المتوسط قرب جزيرة كورسيكا

08 أكتوبر 2018 - 12:50 ص

قالت سلطات السواحل الفرنسية، إن تصادما وقع بين سفينتين تونسية وقبرصية اليوم الأحد، في البحر المتوسط، قرب جزيرة كورسيكا، ما أدى إلى حدوث تسرب للوقود.

