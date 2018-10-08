  • الإثنين 08 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر03:18 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

محمد صلاح "يفشل" في تحقيق إنجاز تاريخي

عمرو أديب

عمرو أديب يوجه رسالة هامة إلى مجلس النواب

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يكشف معلومة هامة عن الوزارة

المخابرات الأمريكية: لن نسمح بانهيار النظام السورى

أخطر عملية سرقة للمخابرات الامريكية فى قلب روسيا

محافظ

بالصور.. محافظون.. الإنسانية قبل المسئولية

أرشيفية

«الشورت والبناطيل المقطعة» ممنوعان داخل الجامعات

ايات عرابي

«الزعفراني» يرد على تشويه «آيات عرابي» لانتصار أكتوبر

جولدا مائير رئيس وزراء إسرائيل عام 1973

مصر حطمت جيشًا لا يُقهر وأقنعتنا بالهزيمة

أرشيفية

غرامات مالية على المتخلفين عن التصويت في «الرئاسية»

أحمد الجار الله

السياحة المصرية ستحقق أرقامًا فلكية الفترة المقبلة

تفاصيل مقتل صحفية بجريمة وحشية في بلغاريا

عرب وعالم

صحفية بلغارية
صحفية بلغارية

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

مفاجأة وراء مقتل طفل الدقهلية

#

مفاجأة وراء اغتيال ملكة جمال العراق

#

تفاصيل مثيرة فى قضية مقتل رئيس دير الأنبا مقار

#

الكشف عن تفاصيل مثيرة بواقعة مقتل رئيس دير الأنبا مقار

قتلت صحفية تلفزيونية بطريقة وحشية في مدينة روسي في شمال بلغاريا، وفق ما أفاد مكتب الادعاء العام الأحد، في جريمة أثارت استنكارا دوليا.
وقال مدعي عام مدينة روسي، إن جثة فيكتوريا مارينوفا البالغة 30 عاما وجدت السبت في إحدى الحدائق العامة، مضيفا أن الوفاة نجمت عن ضربات على الرأس والاختناق. 
وأشار المدعي العام إلى فقدان "هاتفها الخلوي ومفاتيح سيارتها ونظاراتها وجزء من ملابسها"، لافتا إلى أن التحقيق يأخذ كل الفرضيات بعين الاعتبار سواء الشخصية أو تلك المتعلقة بوظيفتها.
وأكد وزير الداخلية ملادن مارينوف لاحقا للصحفيين أن الضحية تعرضت أيضا للاغتصاب.
وأعرب رئيس الوزراء بويكو بوريسوف عن أمله في أن تنجح التحقيقات بالكشف عن ملابسات الجريمة بعد "الجهد الذي تم بذله"، وقال إنه بفضل الكمية الكبيرة من عينات الحمض النووي التي تم جمعها، فإن القبض على الجاني مسألة وقت.
وقال مصدر في الشرطة لفرانس برس، إنه لا يبدو حتى الآن أن الجريمة مرتبطة بعملها.
ودان ممثل حرية الصحافة في منظمة الأمن والتعاون الأوروبية هارلم ديزير مقتل مارينوفا على تويتر، وقال "أنا مصدوم لمقتل الصحفية الاستقصائية فيكتوريا مارينوفا في بلغاريا. أدعو بشكل عاجل إلى إجراء تحقيق كامل ومعمق. يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة".
ومارينوفا كانت تعمل كمديرة إدارية لمحطة "تي في إن" التلفزيونية الصغيرة في روسيا، وبدأت حديثا تقديم برنامج حواري خاص يحمل عنوان "الكاشف". 
وتضمنت الحلقة الأولى من برنامجها التي أذيعت في 30 أيلول/سبتمبر مقابلة مع الصحفي الاستقصائي ديميتار ستويانوف من موقع "بيفول دوت جي بي" واتيلا بيرو من "مشروع انهض" (رايز بروجكت) في رومانيا، تناولت تحقيقا بعمليات احتيال مفترضة لصناديق تابعة للاتحاد الأوروبي مرتبطة برجال أعمال كبار وسياسيين.
 وتم اعتقال ضيفي الحلقة لفترة قصيرة من قبل الشرطة البلغارية، وهو ما استنكرته منظمة مراسلون بلا حدود حينها.
وقال صحفي من قناة "تي في إن" لفرانس برس لم يكشف عن هويته: "نحن في حالة صدمة. لم توجه إليها أو إلى المحطة أي تهديدات بأي شكل"، مضيفا أنه مع زملائه يشعرون بالخوف على سلامتهم.
وناشد موقع "بيفول دوت بي جي" في منشور على صفحته في فيسبوك الشرطة تأمين الحماية لزملاء مارينوفا.
ويقتل صحفي واحد كل أسبوع حول العالم بمعدل وسطي، بحسب منظمة مراسلون بلا حدود.
ومن بين الجرائم الأخيرة التي أودت بحياة صحفيين، مقتل المدونة ضد الفساد دافني كاروانا غاليزيا بتفجير سيارتها في مالطا في تشرين الأول/أكتوبر 2017، وقتل الصحفي السلوفاكي يان كوسياك وخطيبته بالرصاص أمام منزله في شباط/فبراير.
 وهبطت بلغاريا إلى المركز 111 في مؤشر حرية الصحافة السنوي الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود" عام 2018، وهي المرتبة الأدنى بين الدول الأوروبية.
ووفق "مؤسسة الصحفيين الأوروبيين" ومقرها بلغاريا، فإن مراسلي الصحافة المحلية الصغيرة يتعرضون لضغوط من الشركات والسياسيين وتهديدات مباشرة، ما يؤدي إلى إجبارهم على ممارسة الرقابة الذاتية.
وينتشر العنف ضد النساء أيضا في بلغاريا مع وقوع العديد من عمليات القتل الوحشية للنساء على أيدي أزواجهن أو أصدقائهن السابقين، ما أدى مؤخرا إلى إثارة هذه القضية في الإعلام البلغاري. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مساجد وكنائس.. والهوية الوطنية للدولة !

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية (صادقة) للرجال1-2

د. هشام الحمامي

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» جريمة بشعة ضحيتها مسنة قرب التسعين
» تفاصيل مقتل صحفية بجريمة وحشية في بلغاريا
» تعليق ناري لـ"كارتيرون" بعد سقوط الأهلي أمام الاتحاد
» "أديب" يسخر من هزيمة الأهلي من الاتحاد.. هذا ما قاله
» ابنة ممثل شهير تفجر مفاجأة عن ديانة والدها الغريبة
» وزير التعليم يفاجئ "أديب" بهذا الرد الصادم على الهواء
» الأهلي يسقط أمام الاتحاد السكندري برباعية
» هذا هو الحل الأمثل لمساعدة الفقراء وإلغاء الدعم
» تفاصيل العثور على جثة مواطن سعودي بإسطنبول
» مئات الآلاف من الإسرائيليين يزورون سيناء رغم التحذيرات
» رئيس الإنتربول يستقيل من منصبه بعد القبض عليه

استطلاع رأي

هل تستطيع الاستغناء عن استخدام مواقع التواصل؟

  • فجر

    04:35 ص

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:37

  • عشاء

    19:07

من الى
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»