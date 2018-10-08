ليتني ما اكتشفته .. لقد أجبرني على أشياء لا أقبلها

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خالد أبو النجا

شن المخرج المخرج الكبير أحمد يحيى هجومًا شرسًا على الفنان خالد أبو النجا ، مؤكدًا أنه نادم على اكتشافه .

وقال "يحيى" على هامش تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي: "المخرج حلمي حليم جعلني أحب الإخراج .. كنت أراه يتحكم في كل النجوم بما فيهم عبد الحليم حافظ نفسه .. هذا الأمر جعلني أحب الإخراج وأفهم أن الفيلم ملك للمخرج أولا وأخيرًا".

وأضاف: "عملت وفق هذه الفلسفة طوال عمري .. لدرجة أن الفنان الكبير فريد شوقي - وكنت في عمر نجله - كان يقترح عليّ بعض الاقتراحات فأقول له إنها لا تصلح فيرد (أنا آسف يا أستاذ) .. تخيل فريد شوقي الفنان والمنتج الكبير يعتذر لي .. بينما فنان آخر يجبرني على التراجع عن كل هذه القناعات لكني لن أذكر اسمه لأنني وقتها سأعطيه أكبر من حجمه".

وتابع: "أجبرت على حذف جملتين من مسلسل على يد فنان لو ذكرته سأعطيه أكبر من حجمه" .

ثم عاد وذكر اسم هذا الممثل مؤكدًا أنه "خالد أبو النجا" .. مضيفًا: "أقمنا موقع تصوير به مجاميع ومعازيم وراقصة .. وهذا الأمر به نفقات كبيرة جدًا .. ثم فوجئت بأبو النجا يقول لي (لن أقول هاتين الجملتين) .. ماذا أفعل؟ .. لو أصريت على رأيي سيتضرر المنتج بشدة وهو صديقي .. لذلك تراجعت عن إلغاء التصوير وحذفت الجملتين بالفعل".

واستدرك: "اكتشفت العديد من الممثلين في مسلسل البنات مثل محمود عبد المغني ومحمد رجب ومنة شلبي وداليا البحيري .. وخالد أبو النجا .. ليته ما أصبح نجمًا".

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