  • الإثنين 08 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر08:41 ص
بحث متقدم
صلاح

صحفي بـ"الجارديان" يكشف مفاجأة مدوية عن تراجع أداء صلاح

خديجة جنكيز

من هي خطيبة "جمال خاشقجي" .. وما علاقتها بمصر؟

أبو النجا

ليتني ما اكتشفته .. لقد أجبرني على أشياء لا أقبلها

المذيع يطلب يد زميلته

مذيع "الحدث اليوم" يطلب يد زميلته على الهواء .. هكذا ردت

محمد صلاح

محمد صلاح "يفشل" في تحقيق إنجاز تاريخي

عمرو أديب

عمرو أديب يوجه رسالة هامة إلى مجلس النواب

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يكشف معلومة هامة عن الوزارة

المخابرات الأمريكية: لن نسمح بانهيار النظام السورى

أخطر عملية سرقة للمخابرات الامريكية فى قلب روسيا

محافظ

بالصور.. محافظون.. الإنسانية قبل المسئولية

أرشيفية

«الشورت والبناطيل المقطعة» ممنوعان داخل الجامعات

من هي خطيبة "جمال خاشقجي" .. وما علاقتها بمصر؟

عرب وعالم

خديجة جنكيز
خديجة جنكيز

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

القنصلية السعودية باسنطبول: هذا ما حدث لخاشقجي

#

سلطان: خاشقجي أخبرني بهذا السر قبل أسابيع

#

خاشقجى يكشف سرا عن زعيم الجهاديين

#

خاشقجى: نتنياهو لن يحمى بشار من هذا المصير

جمال خاشقجي

خديجة جنكيز

تصدرت الباحثة التركية "خديجة جنكيز" الأضواء بعد الإعلان يوم الثلاثاء الماضي عن اختفاء خطيبها الكاتب جمال خاشقجي بعد دخوله إلى قنصلية بلاده باسطنبول لإنهاء بعض الأوراق .

واندهش بعض المتابعين من تحدث "خديجة" للغة التركية بشكل جيد ، لكن حسابها على "تويتر" يزيل هذه الدهشة حيث أنها حاصلة على الماجستير من معهد السلطان قابوس في مسقط، بعنوان "التعايش المذهبي في عمان" عام 2012 ، ومن هذا المنطلق فهي تجيد اللغة العربية بطلاقة وهي تُعرف نفسها كباحثة في الشأن العماني وتهتم عمومًا بالشأن الخليجي .

وكشفت "خديجة" في تدوينة قديمة لها أنها زارت مصر وقضت بها عدة سنوات ، مؤكدة أنها عانت بشدة في تفهم اللهجة المصرية ، ولم تفهمها إلا بصعوبة .

وكانت "خديجة" أكدت أنها لا تصدق الأنباء المتداولة حول مقتل خطيبها ، مؤكدة أنها تنتظر توضيحًا من حكومة بلادها حول الأمر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مساجد وكنائس.. والهوية الوطنية للدولة !

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية (صادقة) للرجال1-2

د. هشام الحمامي

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» 3 قضايا جنسية جديدة تطارد رونالدو
» جريمة بشعة ضحيتها مسنة قرب التسعين
» تفاصيل مقتل صحفية بجريمة وحشية في بلغاريا
» تعليق ناري لـ"كارتيرون" بعد سقوط الأهلي أمام الاتحاد
» "أديب" يسخر من هزيمة الأهلي من الاتحاد.. هذا ما قاله
» ابنة ممثل شهير تفجر مفاجأة عن ديانة والدها الغريبة
» وزير التعليم يفاجئ "أديب" بهذا الرد الصادم على الهواء
» الأهلي يسقط أمام الاتحاد السكندري برباعية
» هذا هو الحل الأمثل لمساعدة الفقراء وإلغاء الدعم
» تفاصيل العثور على جثة مواطن سعودي بإسطنبول
» مئات الآلاف من الإسرائيليين يزورون سيناء رغم التحذيرات

استطلاع رأي

هل تستطيع الاستغناء عن استخدام مواقع التواصل؟

  • ظهر

    11:47 ص

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:37

  • عشاء

    19:07

من الى
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»