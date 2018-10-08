من هي خطيبة "جمال خاشقجي" .. وما علاقتها بمصر؟

08 أكتوبر 2018 - 07:43 ص

تصدرت الباحثة التركية "خديجة جنكيز" الأضواء بعد الإعلان يوم الثلاثاء الماضي عن اختفاء خطيبها الكاتب جمال خاشقجي بعد دخوله إلى قنصلية بلاده باسطنبول لإنهاء بعض الأوراق .



واندهش بعض المتابعين من تحدث "خديجة" للغة التركية بشكل جيد ، لكن حسابها على "تويتر" يزيل هذه الدهشة حيث أنها حاصلة على الماجستير من معهد السلطان قابوس في مسقط، بعنوان "التعايش المذهبي في عمان" عام 2012 ، ومن هذا المنطلق فهي تجيد اللغة العربية بطلاقة وهي تُعرف نفسها كباحثة في الشأن العماني وتهتم عمومًا بالشأن الخليجي .



وكشفت "خديجة" في تدوينة قديمة لها أنها زارت مصر وقضت بها عدة سنوات ، مؤكدة أنها عانت بشدة في تفهم اللهجة المصرية ، ولم تفهمها إلا بصعوبة .



وكانت "خديجة" أكدت أنها لا تصدق الأنباء المتداولة حول مقتل خطيبها ، مؤكدة أنها تنتظر توضيحًا من حكومة بلادها حول الأمر.

