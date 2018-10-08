أبو تريكة يكشف مشكلة صلاح: هذا هو الحل من وجهة نظري

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محمد صلاح

ابو تريكة

أكد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة أن مشكلة النجم المصري محمد صلاح ذهنية وليست فنية .

وقال "تريكة" خلال الاستوديو التحليلي لمباراة مانشستر سيتي وليفربول : "مشكلة صلاح ذهنية والعصبية تجعله لا يتخذ القرار الصحيح داخل الملعب .. الحل بسيط جدًا من وجهة نظري .. إنه يحتاج للهدوء فقط لا غير".

وأضاف: "قد ينخفض مستوى صلاح وهذا طبيعي .. ليس مطلوبا منه أن يسجل نفس العدد من الأهداف كل موسم لكن أيضًا لا يجب أن يفقد بريقه .. فليعالج مشكلته الذهنية لأن مستواه الفني كما هو ولم ينخفض".

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