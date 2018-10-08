سعر الدولار اليوم في البنوك

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البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 8 أكتوبر.

وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري ليسجل 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، وفي بنك مصر استقر سعر الدولار ليسجل 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

وفي بنك القاهرة سجل سعر الدولار ليسجل 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي استقر سعر الدولار ليسجل 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وبلغ الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.87 للشراء، و17.97 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية استقر سعر الدولار ليسجل 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي اليوناني استقر سعر الدولار ليسجل 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي استقر سعر الدولار ليسجل 17.85 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع.


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