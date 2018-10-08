» طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 30 درجة

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عمرو أديب

ام بى سى مصر

مرور القاهرة

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية اليوم  الإثنين 8 أكتوبر.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على أقصى الغرب، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات الجمهورية:-

الصغرى العظمى

القاهرة 22 30

وسط الدلتا 22 30

الإسكندرية 22 29

بلطيم 23 28

مطروح 20 27

السلوم 20 27

سيوة 20 34

بورسعيد 23 28

دمياط 23 28

العريش 19 29

رفح 18 28

الإسماعيلية 20 30

السويس 21 30

رأس سدر 22 31

نخل 18 29

نويبع 24 31

طابا 22 28

كاترين 18 29

الطور 24 30

شرم الشيخ 26 33

الغردقة 24 33

مرسى علم 24 32

الفيوم 22 31

بنى سويف 22 31

المنيا 20 31

أسيوط 20 32

سوهاج 21 34

قنا 22 36

الأقصر 23 36

أسوان 25 38

أبوسمبل 25 38

الوادى الجديد 23 36

شلاتين 25 34

ابو رماد 26 33

راس حدربة 27 32

حلايب 27 31


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