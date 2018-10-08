مصر تقدم شحنة مساعدات دوائية لجنوب السودان

08 أكتوبر 2018 - 09:39 ص

صرح الدكتور أحمد بهاء الدين، سفير مصر في جنوب السودان، بالأمس، بأن وزارة الخارجية قامت عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بتقديم شحنة من المساعدات الدوائية للأشقاء في جنوب السودان.

وأضاف بهاء الدين، أن مراسم التسليم شهدت عقد مؤتمر صحفي في مقر وزارة الصحة الجنوب سودانية أمس الأول، بمشاركة وزير الصحة في جنوب السودان الدكتور رياك جاي كوك، وبحضور أعضاء السفارة المصرية في جنوب السودان.

وأكد أن تلك المساعدات تأتي انطلاقًا من إيمان مصر الثابت بالروابط التاريخية والمصائر المشتركة التي تربط شعبي البلدين، وأن هذه المساعدات هدية من شعب مصر لشعب جنوب السودان الشقيق، موضحًا اهتمام مصر بدعم قطاع الصحة في جنوب السودان في إطار إستراتيجية متكاملة باعتبار أن هذا القطاع أحد أهم ركائز التنمية في جنوب السودان.