» ناقد لـ"الأسطورة": أنت خايب

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هاجم الناقد الفني سمير الجمل، الفنان محمد رمضان بسبب استعراضه لسياراته الخاصة قائلاً: "لما يطلع واحد يتصور مع العربيات، ويقولي نمبر وان، أيه الخيبة اللي أنت فيها دي، أمال محمد صلاح يتصور مع مين؟".

وأضاف "الجمل" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" المذاع عبر فضائية "الرافدين بلس" مع سعيد حساسين: " للأسف انتشار الفن الهابط في الفترة الأخيرة جعل الشباب يحصل على أموال باهظة، معقبًا: "البلد لن تستقيم إلا باستقامة الفن".

 وأكد الناقد الفني أنه يجب عودة رجال الأعمال لضخ الأموال في المجال الفني، حرصًا على صورة مصر في الخارج مضيفًا: "وأنا في زيارة للمغرب رأيت المقاهي تستمع لأغاني أم كلثوم، وليالي الحلمية".

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