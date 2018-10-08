قرض بـ1.2 مليار جنيه لسد عجز الموازنة

08 أكتوبر 2018 - 09:42 ص

قرر البنك المركزي المصري طرح سندات خزانة بـ1.2 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية، اليوم الإثنين، لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو 750 مليونا أجل 5 سنوات، بينما يبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 500 مليون جنيه أجل 10 سنوات.

ومن المتوقع وصول قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري إلى 240 مليار جنيه، ويُموَّل ذلك بطرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابةً عن وزارة المالية، ومساعدات الدول العربية ومِنحها والقروض الدولية.