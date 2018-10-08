» شاهد.. ظافر العابدين يخوض أول بطولة مطلقة في السينما العالمية

08 أكتوبر 2018 - 09:44 ص

يستعد الفنان التونسي ظافر العابدين للمشاركة في فيلم جديد بعنوان “أوف رود” (خارج المسار)، سيضم نخبة النجوم المعروفين كالفنان العالمين أنطونيو بانديراس، فضلاً عن بعض الفنانين العرب كالمصرية مي عمر.

وسيخوض العابدين أول بطولة مطلقة في مجال السينما العالمية، من خلال الفيلم الجديد، الذي سيتم تصويره نهاية أكتوبر الجاري في دبي وبعض المدن الإيطالية.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الشركة المنتجة تجري حاليا مفاوضات مع النجم أنطونيو بانديراس للمشاركة في بطولة الفيلم، يُتوقع أن تُكلل بالنجاح.

يُذكر أنّ ظافر العابدين قدّم أول بطولة مطلقة له في مجال الدراما التلفزيونية هذا العام من خلال مسلسل “ليالي أوجيني”، الذي عُرض في موسم رمضان، من تأليف إنجي قاسم وسماء عبدالخالق، وبطولة أمينة خليل وإنجي المقدم وآخرون، وإخراج هاني خليفة.





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