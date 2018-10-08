هذا ما طلبته ليليان داوود بشأن خاشقجى

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الإعلام

ليليان داوود

جمال الخاشقجى

طالبت ليليان داوود، الإعلامية اللبنانية، بسرعة الكشف عن أسباب اختفاء الكاتب الصحفى السعودى جمال خاشقجى، لافتة إلى أن كثرة المماطلة فى الأمر يزيده غموضا.

وقالت داوود خلال تغريدتها على موقع التواصل الاجتماعى  "تويتر": "أخشى أن حالة المماطلة والتسويف تستمر حتى يتم نسيان القضية ويتحول اهتمام الناس لأمور أخرى".

وأضافت الإعلامية اللبنانية: "حياة إنسان واحد هي حياة الكل، لا تتوقفوا عن الكتابة والمطالبة بالحقيقة لأجل احترام إنسانيتنا".

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعى مع المنشور، فقال ماجد سعيد: "قضية خاشقجى تفصل بين عالمين الحقيقة والتسويف"

وأضاف حسين الخولى: "الموضوع يملأه التسويف"

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