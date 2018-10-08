موعد وصول "صلاح" وانضمامه للفراعنة

08 أكتوبر 2018 - 09:58 ص

ينضم اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي إلى معسكر الفراعنة غدًا الثلاثاء، وذلك في إطار الاستعداد لمباراتي سوازيلاند المقرر لهما 12و16 من الشهر الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019.

ومن المقرر أن يصل "مو" اليوم الإثنين إلى القاهرة وأعدت إدارة المنتخب الوطنى استقبالا خاصا لنجم المنتخب الوطنى، أسوة بما تم في اللقاء الماضى أمام النيجر، وسيكون في استقباله أحد مسئولى العلاقات العامة باتحاد الكرة وبرفقته بعض أفراد الأمن من أحد الشركات الخاصة لتأمين اللاعب أثناء خروجه من المطار إلى مقر إقامته، حيث اتفق اللاعب مع الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى على تأجيل انضمامه لمعسكر الفريق 24 ساعة لرغبته في الحصول على قسط من الراحة، على أن ينضم للمعسكر غدًا الثلاثاء.