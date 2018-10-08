إعلامي لـ"متحدث الصحة": "هشتكيك لمجلس الوزراء"

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خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة
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قدم  الإعلامي  سعيد حساسين، وعضو مجلس النواب، شكوى على الهواء للمهندس مصطفى مدبولي ضد خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة ، قائلاً: "خالد مجاهد لا يتواصل مع الإعلام ويترك المجال لانتشار الشائعات، وهذا الشخص مُهمل في عمله".

وأضاف "حساسين" في برنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين بلس": "الشائعات كترت بسبب أمثال خالد مجاهد، وعدم تواصلهم واستجابتهم لوسائل الإعلام، وأنا بقول له بما أنك توليت مسؤولية الوزارة والتحدث باسمها فتليفونك مفتوح 24 ساعة، وتتواصل مع كل وسائل الإعلام".

وتابع حساسين: "متحدث الصحة عايزله متحدث، وياريت يا وزيرة الصحة تجيبلنا متحدث باسم السيد خالد مجاهد، كلمي خالد مجاهد يجبلنا متحدث له، الراجل مبيردش على التليفون".

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