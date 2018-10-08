» شاهد.. صابرين تعود للغناء وتسجل ألبومها الجديد

08 أكتوبر 2018 - 10:00 ص

قررت الفنانة صابرين استعادة موهبتها الغنائية، فقد بدأت حياتها الفنية كمطربة، ولكن نجاحها كممثلة في الجزء الأول من مسلسل “أبو العلا البشري” غيّر مسار حياتها الفنية لتحترف التمثيل، وانتهت بالفعل من التحضيرات الأولى لتسجيل أول ألبوم لها، ولكنها خصصته بالكامل لأغنيات الأطفال.

وأعلنت صابرين مواصلتها لمشوار الغناء للأطفال فقط، وتعاقدت بالفعل مع كل من الشاعر أحمد حسن راؤول والملحن إيهاب عبد الواحد والموزع محمد عاطف الحلو لتقديم ألبوم غنائي كامل.

وأكدت أنها تتلقى الكثير من الطلبات لتقديم أغانيها القديمة للأطفال في حفلات أعياد الميلاد، واكتشفت أنه لا توجد تجارب جديدة تعبر عن مشاعر الصغار أو ترسم البسمة على شفاههم، ولهذا قررت استكمال التجربة وتقديم أغنيات جديدة بجانب استمرار عملها كممثلة لافتة إلى أن الغناء للكبار خارج قائمة اهتماماتها الآن.

وقدمت صابرين مع بدايتها الفنية العديد من الاستعراضات الغنائية للأطفال في التسعينيات من القرن الماضي أشهرها “أنا الفرخة” و”احنا الكتاكيت”.