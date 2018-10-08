خبر "سار" من التموين عن حصة المواليد الجدد

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التموين

إكسترا نيوز

البطاقات التموينية

كشف أحمد كمال، معاون وزيرة التموين والمتحدث باسم الوزارة، عن تسجيل 2 مليون مولود على قاعدة البيانات منذ فتح الباب للإضافة، لنحو 1.250 مليون بطاقة عبر 1400 مكتب تمويني.

وأعلن كمال في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، بدء صرف حصة المواليد الجدد على بطاقات التموين اعتبارًا من يناير المقبل.

 وقال "كمال": نقوم حاليًا بحذف كل متوفى لأكثر من 3 أشهر، أو مسافر للخارج لأكثر من 6 أشهر، أو المكرر على أكثر من بطاقة تموينية.

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