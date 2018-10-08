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زايد: الانتهاء من 29 ألف جراحة ضمن مبادرة قوائم الانتظار

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وكالات - حنان حمدتو

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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم الانتهاء من إجراء العمليات الجراحية اللازمة لـ29 ألف مريض حتى الآن على مستوى الجهورية في إطار مبادرة الرئيس بإنهاء قوائم انتظار العمليات بجميع المستشفيات.

وأضافت زايد فى تصريحات صحفية خلال مشاركتها  بمؤتمر صحفى عقد بالأمس  حول دور الجمعيات الأهلية فى دعم مبادرات الرئيس للقطاع الصحى، مشيرة إلى أن المسح الصحى الشامل سوف يساهم فى بناء خرائط صحية مرتبطة بالسكان وتوزيعهم على المحافظات، مشيرة إلى أن الوزارة سوف تتعاون مع المجتمع المدنى لتشغيل بعض المستشفيات.

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