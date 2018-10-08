تفاصيل إصابة 28 شخصًا فى حادث بالشرقية

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وزارة الصحة

حادث مروري

الصحىة والسكان

طريق العاشر من رمضان

أكدت وزارة الصحة إصابة 28 شخصًا في تصادم أتوبيس على طريق العاشر من رمضان، في الشرقية.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه دم الدفع بـ12 سيارة مجهزة نقلت المصابين إلى مستشفيات بلبيس المركزي، ابن سيناء، والهلال، والغندور في العاشر من رمضان.

وأشار مجاهد إلى الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وكسور، وجروح وكدمات، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

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