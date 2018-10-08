شاهد.. والد طالبة بأسيوط يروى تفاصيل التعدى عليها

08 أكتوبر 2018 - 10:21 ص

روي يوسف هارون، والد الطالبة نورا، التى تعرضت للضرب فى إحدى مدارس أسيوط، على يد معلم بالمدرسة يدعى ماجد رزق الله تفاصيل الواقعة قائلاً: "المدرس قام بمعاقبتهم وضرب نورا ما تسبب فى إصابتها فى عينيها.

وأضاف "هارون"خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأى عام" المُذاع على فضائية "تن"، أنه تم إخباره أن ابنته مريضة ثم قام بأخذها للمستشفى.

وطالب والد الطالبة، بأخذ حق ابنته قائلا: "أنا عايز حق بنتى من المُدرس ده" ومحاسبة المسئول عن الواقعة، مضيفًا أنه تم إجراء عملية مياه بيضاء ونزيف داخلى وسيتم عرضها غدًا لعمل إشاعات لإكمال عملية العلاج، مؤكدا تقديمه شكوى ضد المدرس.

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