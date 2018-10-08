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مينا تطالب النائب العام بسرعة التدخل لحماية اتحاد المهن الطبية

الحياة السياسية

منى مينا
منى مينا

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ناشدت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء والأمين العام الأسبق، النائب العام بسرعة التدخل لحماية اتحاد المهن الطبية من وجود بعض المحتكرين  والمسيطرين  داخله من الأطباء.

وقالت مينا خلال تغريدتها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "مازال اتحاد المهن الطبية تحت سيطرة البلطجية.. الوضع مخزٍ".

وأضافت عضو مجلس النقابة: "ننتظر تدخلا سريعا من سيادة النائب العام لإقرار سيادة القانون وحماية الاتحاد".

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعى مع المنشور، فقالت شيماء شاهين: "لو سمحتي يا دكتورة مني توضحيلي موقف خالد العامري من اللي بيحصل ده لأنه مش بيدي أي تصريح وإحنا من حقنا كأعضاء نقابة نعرف موقف نقيب الأطباء البطريين أيه".

وأضاف أحمد سيد: "الكثير لا يحترم تطبيق القانون".

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