طالبان تتوعد المشاركين في الانتخابات البرلمانية الأفغانية

08 أكتوبر 2018 - 10:29 ص

وصف مسلحو طالبان الانتخابات البرلمانية الأفغانية “بالمؤامرة الأمريكية لتبرير الاحتلال الأجنبي” وتعهدوا ببذل كل الجهود لعرقلة الانتخابات.

وقال المسلحون، إنهم سوف يستهدفون أي شخص يحاول المساعدة فى إنجاح العملية الانتخابية، خاصة القوات الأمنية الأفغانية.

وكانت لجنة الانتخابات المستقلة قالت في وقت سابق إنه سوف يتم نشر ما لا يقل عن 54 ألفاً من أفراد القوات الأفغانية لتأمين 5100 مركز اقتراع في أنحاء البلاد في يوم إجراء الانتخابات المقرر في 20 أكتوبر الجاري.

ووصفت حركة طالبان في بيان لها الانتخابات بأنها ليست فقط ضد القوانين الاسلامية ولكنها “أيضا تمثل تناقضا واضحا مع المصالح الوطنية الأفغانية”.

يشار إلى أن ثمانية مرشحين بالانتخابات البرلمانية قتلوا في أنحاء البلاد خلال الشهرين الماضيين.

وكان ما لا يقل عن 18 شخصا قتلوا وأصيب نحو 50 آخرين في هجوم انتحاري لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) خلال فعاليات انتخابية في إقليم نانغارهار بشرق البلاد الأسبوع الماضي.