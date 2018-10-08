» أديب عن ملكة جمال بريطانيا: "دى جاية من المدبح"

08 أكتوبر 2018 - 10:32 ص

سخر الإعلامي عمرو أديب من رد سارة أرشر ملكة جمال بريطانيا، على سؤاله حول الأكلات المصرية المفضلة لديها قائلا: "دي جاية من المدبح".

وأكدت "أرشر" خلال لقائها ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنها تعشق عددًا من الأكلات المصرية قائلة "بحب المحشي والممبار والملوخية، بروح عند أي حد عامل ملوخية".

وأضافت "أرشر" قائلة: "بحب كمان العكاوي"، فسخر منها "أديب"، ورد قائلا: " جايبلنا ملكة جمال من المدبح".

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